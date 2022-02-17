Прогноз погоды на сегодня, 25 сентября

По сообщению Укргидрометцентра в четверг, 25 сентября, в Украине будет переменная облачность. В большинстве регионов осадков не будет. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Днем самую высокую температуру обещают на юге — до 27 градусов тепла. В других областях воздух прогреется до + 24-26 градусов.
Ночью в большинстве регионов будет 8-13 градусов тепла. На побережье морей 14-17 выше нуля. Холодные ночи в Луганской области — 5-10 градусов тепла.
Днем самую высокую температуру обещают на юге — до 27 градусов тепла. В других областях воздух прогреется до + 24-26 градусов.
Ночью в большинстве регионов будет 8-13 градусов тепла. На побережье морей 14-17 выше нуля. Холодные ночи в Луганской области — 5-10 градусов тепла.
В Киеве в пятницу синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. Температура ночью опустится до +10 градусов.
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