Прогноз погоды на сегодня, 25 сентября

10:15 25 Сентябрь Киев, Украина

По сообщению Укргидрометцентра в четверг, 25 сентября, в Украине будет переменная облачность. В большинстве регионов осадков не будет. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Днем самую высокую температуру обещают на юге — до 27 градусов тепла. В других областях воздух прогреется до + 24-26 градусов.



Ночью в большинстве регионов будет 8-13 градусов тепла. На побережье морей 14-17 выше нуля. Холодные ночи в Луганской области — 5-10 градусов тепла.