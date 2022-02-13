Прогноз погоды на сегодня, 24 сентября

Укргидрометцентр сообщает, что в четверг, 24 сентября, в Украине будет тепло, а на западе прогнозируют дождь и грозы.
В Украине будет переменная облачность. В подавляющем большинстве регионов осадков не будет. Лишь на западе днем небольшой кратковременный дождь, а местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
На западе страны днем до + 21-23 градусов. Ночью температура опустится до + 9-12 градусов. В северных и центральных регионах днем будет + 23-26 градусов. Ночью прохладно + 7-8 градусов тепла.
На юге и востоке обещают + 26-28 градусов. Ночью температура воздуха опустится до + 9-12 градусов. В Луганской области только 4 градуса.
В Украине будет переменная облачность. В подавляющем большинстве регионов осадков не будет. Лишь на западе днем небольшой кратковременный дождь, а местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
На западе страны днем до + 21-23 градусов. Ночью температура опустится до + 9-12 градусов. В северных и центральных регионах днем будет + 23-26 градусов. Ночью прохладно + 7-8 градусов тепла.
На юге и востоке обещают + 26-28 градусов. Ночью температура воздуха опустится до + 9-12 градусов. В Луганской области только 4 градуса.
В Киеве в четверг обещают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до + 24-26 градусов. Ночью температура опустится до + 8-10.
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