Прогноз погоды на сегодня, 22 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра сегодня ожидается переменная облачность. Ветер южный, 3-8 м/с, местами заморозки
Температура ночью опустится до + 3-8 градусов.
Температура ночью опустится до + 3-8 градусов.
На побережье морей — 10-15 градусов тепла.
В восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 + 5 градусов.
Днем воздух прогреется до 21-26 градусов выше нуля.
В Киеве во вторник синоптики осадков не прогнозируют. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8 тепла. Днем столбики термометров покажут + 23-25.
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