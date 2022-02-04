Прогноз погоды на сегодня, 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, по прогнозам Укргидрометцентра, в западных и восточных областях Украины ожидаются дожди с грозами. На остальных территориях погода будет солнечной и сухой. Температура воздуха повысится до 29 градусов тепла.
На западе днем будет от 19 до 26 градусов тепла, а ночью – 10-15 градусов тепла. На севере и в центральных областях днем будет от 27 до 29 градусов тепла, а ночью – 12-15. На востоке днем от 25 до 28, а ночью - от 11 до 14 градусов выше ноля. На юге днем будет от 24 до 29 градусов тепла, а ночью – от 14 до 18.
В Киеве ожидаются дожди с грозами, днем температура воздуха повысится до 27-29 градусов тепла, а ночью - 13-15.
На западе днем будет от 19 до 26 градусов тепла, а ночью – 10-15 градусов тепла. На севере и в центральных областях днем будет от 27 до 29 градусов тепла, а ночью – 12-15. На востоке днем от 25 до 28, а ночью - от 11 до 14 градусов выше ноля. На юге днем будет от 24 до 29 градусов тепла, а ночью – от 14 до 18.
В Киеве ожидаются дожди с грозами, днем температура воздуха повысится до 27-29 градусов тепла, а ночью - 13-15.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии