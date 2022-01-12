Прогноз погоды на сегодня, 14 сентября

Согласно данным Укргидрометцентра в понедельник, 14 сентября, максимальная температура водуха в Украине достигнет +31°, без осадков.
В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +26°.
В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
Во Львове без осадков, ночью +12°, днем +24°.
В Луцке ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Ровно без осадков, ночью +11°, днем +24°.
В Тернополе солнечно, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +26°.
В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.
В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+26°.
В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
В Черкассах ночью +11°, днем +27°, без осадков.
В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +29°.
В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+27°.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°.
В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +31°, без осадков.
В Николаеве сегодня без осадков, ночью +15°, днем +31°.
В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°.
В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+24°.
В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.
В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.
В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +30°.
В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +30°.
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