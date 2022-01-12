Прогноз погоды на сегодня, 14 сентября

08:55 14 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным Укргидрометцентра в понедельник, 14 сентября, максимальная температура водуха в Украине достигнет +31°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +26°.



В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.

Во Львове без осадков, ночью +12°, днем +24°.

В Луцке ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Ровно без осадков, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе солнечно, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.

В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +26°.



В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+26°.

В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.

В Черкассах ночью +11°, днем +27°, без осадков.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +29°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+27°.



Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +31°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +15°, днем +31°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.



В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +30°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +30°.