Прогноз погоды на неделю

По данным Укргидрометцентра, наступившая неделя будет немного прохладней предыдущей, дождей на территории Украины не ожидается, за исключением западных областей.
Так, в западных областях дожди прогнозируют уже в понедельник, 7 сентября. При этом в регионе будет жарко: +18... +28 тепла днем, +12... +15 ночью.
На остальной территории страны без осадков, от +26 до +30 тепла днем, ночью +12... +16 градусов.
Во вторник, 8 сентября, дожди ожидаются на севере и на востоке страны.
Во всех регионах, кроме востока и юга, температура снизится до +17...+22 днем и +11...+15 ночью. На юге и востоке +25...+29 градусов днем и до +18 ночью.
В среду, 9 сентября, осадков не ожидается. В центре, востоке и на юге страны днем будет от 24 до 28 градусов тепла, а ночью – от 11 до 18 градусов.
На западе и севере немного прохладней - от 20 до 24 градусов тепла днем, а ночью – 8-14 градусов.
В четверг, 10 сентября, дожди ожидаются в Волынской, Ровенской и Черниговской областях.
На юге страны днем будет от 23 до 29 градусов тепла, а ночью – от 13 до 18 градусов. На остальной территории днем от 21 до 26 градусов, а ночью – +8...+12 градусов.
В пятницу, 11 сентября, осадков не ожидается. На севере и в центре днем будет 21-27 градусов, а ночью – 9-13 градусов тепла. Немного ниже температура будет на западе - до +24 градусов. На востоке днем будет 24-27 градусов тепла, а ночью +10...+13. Немного теплее будет до 29 градусов тепла днем, а ночью до +18 градусов.
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