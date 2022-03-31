Прогноз погоды на 4-9 июля: кратковременные дожди и грозы

4 июля Украину накроет переменная облачность, однако при этом температура днем будет достаточно жаркой. В целом Гидрометцентр прогнозирует до 8 июля по Украине кратковременные дожди и грозы в зависимости от регионов.

Ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в Украине кратковременные дожди, грозы; ночью в Карпатском регионе, днем в большинстве южных и центральных областей местами значительные дожди. Ветер северо-западный, в северо-восточных областях северо-восточный, 7-12 м / с; днем в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 14-19 °, днем в западных областях 20-25 °, на остальной территории 24-29 °, на востоке до 32 °.

5-6 июля также кратковременные дожди, грозы, днем 5 июля в центральных областях в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м / с, лишь в западных областях ночью 5 июля без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с, 5 июля на Левобережье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

А уже 7 июля местами кратковременные дожди, грозы, лишь днем на северо-востоке страны без осадков; 8 июля без осадков, лишь ночью на юге, днем в Карпатском регионе местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 14-20 °, днем 23-29 °; 7 июля на юге и Закарпатье ночью 17-22 °, днем 28-33 °.