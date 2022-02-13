Прогноз погоды до конца недели

В ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в Украине, однако на выходных ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.
Ветер в Украине будет юго-восточного направления. В некоторых регионах пройдут локальные дожди.
/>Температура воздуха ночью +7 +12 градусов, на юге +12 +16 градусов, днем ожидается +22 +27 градусов.
В Киеве 24 сентября будет солнечно и тепло: до +25 +26 градусов.
В воскресенье, 27 сентября, синоптик прогнозирует дожди в Украине.
Кроме того, на выходных в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.
На следующей неделе, по прогнозам синоптика, ожидается приход более свежего воздуха, хотя сильного похолодания не будет.
Ветер в Украине будет юго-восточного направления. В некоторых регионах пройдут локальные дожди.
/>Температура воздуха ночью +7 +12 градусов, на юге +12 +16 градусов, днем ожидается +22 +27 градусов.
В Киеве 24 сентября будет солнечно и тепло: до +25 +26 градусов.
В воскресенье, 27 сентября, синоптик прогнозирует дожди в Украине.
Кроме того, на выходных в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.
На следующей неделе, по прогнозам синоптика, ожидается приход более свежего воздуха, хотя сильного похолодания не будет.
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