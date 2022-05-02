Профобразование: в Украине назревает дефицит педагогических кадров

06:21 02 декабря Киев, Украина

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, в ближайшие несколько лет будет наблюдаться кадровый дефицит в учреждениях профобразования.





Средний возраст преподавателя в Украине составляет 47-48 лет. Наименьший средний возраст зафиксирован в Ровенской области (45,6 лет), а наибольший — в Одесской (48,7 лет). В МОН говорят, что если тенденция будет сохраняться, то через несколько лет страна столкнется с дефицитом Об этом сообщает Telegram канал МОН "Монограм".Средний возраст преподавателя в Украине составляет 47-48 лет. Наименьший средний возраст зафиксирован в Ровенской области (45,6 лет), а наибольший — в Одесской (48,7 лет). В МОН говорят, что если тенденция будет сохраняться, то через несколько лет страна столкнется с дефицитом педагогических работников.

На ситуацию повлияли следующие факторы.

Во-первых, работу преподавателя в училище не считают очень престижной из-за негативных стереотипов относительно профобразования. Как показало исследование, проведенное в июне этого года, только 56% респондентов считают профобразование престижным или, вероятнее, престижным, тогда как 40% — непрестижным или, скорее, непрестижным.



Во-вторых, речь идет о низком уровне заработной платы. Отмечается, что опытный мастер производственного обучения, работая по профессии, которую преподает, может заработать вдвое больше зарплаты преподавателя.

Кроме того, добавляют проблем неудовлетворительные условия труда: устаревшее оборудование и ремонт, отсутствие расходных материалов. В следующем году МОН предложит преподавателям учреждений профобразования новые программы стажировки и обещает работать над улучшением условий их работы. Отмечается и о планах постепенно повысить оклад педагогов таких учреждений.