Проект сохранения украинской мифологии

07:12 22 октября Киев, Украина

С целью популяризации украинской мифологии, включение ее в национальный и мировой культурный контекст, было создано мобильное приложение, которое познакомит вас с 20 украинскими мифологическими персонажами.

“Мы рады представить наш проект — „Волшебный мир.UA“. Это проект сохранения и популяризации украинской мифологии, который в этом году начал свой первый этап. Он создается при поддержке Украинского культурного фонда. Собственно, цель проекта — это сохранить украинскую мифологию, сделать ее доступной, интересной для новых поколений, для будущих поколений. Популяризировать ее в Украине и в мире и включить ее в культурный контекст... Первый этап заключается в создании мобильного приложения... для детей, подростков”, - сказал автор и руководитель проекта Ник Лисицкий.

Он отметил, что мобильное приложение представляет в цифровом формате всех 20 мифических персонажей. Они имеют иллюстрацию, голос и историю.

“Все это сделано за немного меньше чем четыре месяца. Поэтому, собственно, основная сложность, наверное, состояла в том, что не очень много времени на очень основательный и объемный процесс. Если говорить обо всех персонажах, то, собственно, по каждому персонажу мы консультировались с этнографами-учеными, изучали, исследовали историю персонажа, искали варианты, как его лучше визуализировать и как подать его историю, для того, чтобы он был достаточно понятен, интересен и приятный для широкой аудитории, причем как в Украине, так и ввиду дальнейших планах проекта — чтобы мы его могли вывести на международный рынок”, — добавил Ник Лисицкий.

По его словам, проект разработан для детей и подростков и выполнен по методологии эдьютейнмента, чтобы можно было играть, участвовать в квизах и таким образом открывать для себя новое в украинской мифологии.