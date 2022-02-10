18:57 23 Сентябрь Киев, Украина

Для обеспечения безопасности граждан и гостей Украины реализован проект Полиции охраны "Safor Ukraine".

Так, сегодня, 23 сентября состоялась пресс-конференция “Будь в безопасности 24/7 и контролируй безопасность твоих родных вместе с новым проектом Полиции Охраны и Safor Ukraine.

Мобильное приложение , “Safor Ukraine” поможет обезопасить вас и ваших близких, а также быстро вызвать полицию охраны или известить ваших близких об опасности. Также приложение имеет много других возможностей, например таких как, возможность получить геолокацию близкого человека и даже уровень заряда его батареи.



Как отметил Дмитрий Дименко, заместитель Генерального директора Safor Ukraine, что уникальность этого продукта в надежности и мгновенной реакции на тревожный вызов.

“Сигнал со смартфона незамедлительно поступает на пульт полиции охраны, что позволяет минимизировать время реагирования патруля и в кратчайшие сроки обнаружить пользователя, благодаря его геолокации информации с фото”.

Во время пресс-конференции Сергей Парфенюк, начальник Департамента полиции охраны сказал:

“Прежде всего безопасность наших граждан и гостей наше страны. Мы серьезно подошли к сотрудничеству с компанией „Safor“. На протяжении двух лет это приложение разрабатывалось, тестировалось много раз и лишь после этого начали уже активно сотрудничать. Внедрение в работу новых технологий поможет выйти на новый, лучший уровень нашей работы. Мы сможем быть еще доступнее для наших клиентов. Ведь время не стоит на месте, и вся наша жизнь переносится в смартфоны, с помощью которых мы решаем большую часть жизненных вопросов”.

Управляющий партнер SAFOR APP LTD Agathangelos Vouniotis отметил

“Мы рады, что запускаем проект в Украине и уверены, что наше приложение позволит украинцам чувствовать себя в безопасности”.

Как показали последние социологические исследования, Украина занимает первое место среди европейских стран по уровню преступности. Данное мобильное приложение SAFOR создавали с мыслью про туристов, молодежь, детей и родителей, старшего поколения, предпринимателей и публичных личностей.



Отдельной темой для дискуссии также стало сотрудничество с полицией охраны ведь — это структурное подразделение Национальной полиции Украины. В этом еще одна особенность мобильного приложения, которое прежде не имело аналогов. Так как именно полиция охраны будет реагировать на экстренные вызовы пользователей мобильного приложения. Интеллектуальная платформа доступна каждому украинцу, имеет широкую карту покрытия и работает по всей стране.



Почувствовать себя в безопасности украинцы могут уже сейчас. Мобильное приложение доступно в Play Маркет и App Store.