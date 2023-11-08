Проект «е-Предприниматель» запустят в «Дии»
14:07 08 ноября Киев, Украина
Правительство Украины поддержало реализацию инновационного проекта е-Предприниматель
, призванного объединить в себе целых 12 сервисов для бизнеса в удобном онлайн-формате.
Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации страны.
"Помимо открытия бизнеса, за несколько кликов сможете получить другие необходимые для масштабирования сервисы. Например, вы только что открыли кофейню. Получайте необходимые разрешения и подавайте декларацию на портале Дия. Никаких ксерокопий, бумаг и времени на поездки в госорганы", —
отметил министр.
Инициатива начнет свою работу с нескольких видов предпринимательской деятельности, в частности:
- салонов красоты,
- кафе,
- точек продаж.
Услуга, по словам Федорова, сможет воспользоваться не только вновь созданными ФЛПами, но и настоящими бизнесами, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.
"Важно, что у е-предпринимателя будет мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом — заполняйте заявление онлайн. Строим страну предпринимателей", — добавил глава Минцифры.
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