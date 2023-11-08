Проект «е-Предприниматель» запустят в «Дии»

14:07 08 ноября Киев, Украина

Правительство Украины поддержало реализацию инновационного проекта е-Предприниматель , призванного объединить в себе целых 12 сервисов для бизнеса в удобном онлайн-формате.

Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации страны.

"Помимо открытия бизнеса, за несколько кликов сможете получить другие необходимые для масштабирования сервисы. Например, вы только что открыли кофейню. Получайте необходимые разрешения и подавайте декларацию на портале Дия . Никаких ксерокопий, бумаг и времени на поездки в госорганы", — отметил министр.

Инициатива начнет свою работу с нескольких видов предпринимательской деятельности, в частности:

салонов красоты,

кафе,

точек продаж.

Услуга, по словам Федорова, сможет воспользоваться не только вновь созданными ФЛПами, но и настоящими бизнесами, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.