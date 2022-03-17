Проект EcoCity - сеть станций для мониторинга качества воздуха

07:00 23 октября Киев, Украина

Общественный мониторинг качества воздуха в Украине EcoCity является социальным, экологическим, независимым проектом.



Идея придумана командой детей-робототехников, сообщает УНН со ссылкой на Facebook проектной команды.



"Проект EcoCity - первый в Украине общественный проект мониторинга качества воздуха, за рубежом их называют "Citizens Science". Хотя аналогичные проекты существуют уже довольно давно в развитых странах - ЕС, КНР и США, они не анализируют воздух со столькими параметрами как EcoCity. Наша команда первой предоставила данные о качестве воздуха в Украине всемирному сайту мониторинга, таким образом пустая карта Украины наполнилась там показателями качества воздуха.



Такая сеть станций EcoCity позволяет анализировать загрязненность воздуха в городах Украины и информировать население на нашей карте, чтобы предостеречь его от вредного воздействия загрязненного воздуха на здоровье. Нашим данным доверяют и используют в различных интернет-ресурсах, приложениях и чат-ботах, в частности в Saveecobot.

С помощью нашей команды, общественности и общественных организаций наша сеть станций постоянно увеличивается. В целом мы изготовили более 450 станций мониторинга, 250 из которых ежедневно предоставляют информацию о состоянии воздуха в Украине. Мы открыты и для бизнеса, который имеет целью информировать население о состоянии и качестве воздуха", - рассказали основатели проекта.

Напомним, одной из причин грязного воздуха в Киеве называют горение сухостоя в окрестностях города, а также отсутствие экологических паспортов у зданий и инфраструктурных объектов.