Продолжаются обстрелы жилых массивов Харькова. Есть жертвы среди населения

Ожесточенная попытка российских агрессоров захватить Харьков терпит неудачу. Враг, ожесточившись от собственного бессилия сразить украинских бойцов, подло бьёт по мирным жилым кварталам.

Стало известно об обстрелах в районе Салтовки. Российская артиллерия прицельно бьёт по домам, где находятся мирное гражданское население.

Кроме многочисленных разрушений есть и человеческие жертвы. На данный момент идут спасательные работы. Число жертв среди населения и масштаб разрушений уточняется.

Об итогах утренних обстрелов можно судить по видео.