Продолжается эвакуация жителей в Запорожской области: за неделю вывезено 6 семей

14:52 05 сентября Киев, Украина

Продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Запорожской области, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупантов. За прошедшую неделю, специальные эвакуационные группы уже успели вывезти из опасных зон шесть семей.



По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, в рамках принудительной эвакуации было перевезено шесть семей, в которых находилось 12 детей. Однако, на данный момент, в громадах, входящих в список для обязательной эвакуации семей с детьми, остается около 40 детей.



Кроме того, продолжается процесс эвакуации маломобильных пожилых граждан. В связи с ухудшением обстановки и постоянными обстрелами, планируется принудительно эвакуировать 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей). Эвакуационные мероприятия планируют завершить до конца сентября.