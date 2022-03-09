Продолжается эвакуация населения из пострадавших регионов Украины

13:16 08 Март Киев, Украина

В Украине продолжается эвакуация мирного населения с зон боевых действий в Сумской, Киевской и Запорожской областях.

В Сумской области в 9:30 отправилась первая колонна, ориентировочно 20 автобусов с зарубежными студентами. От ГСЧС привлечены 3 единицы техники и 23 человека личного состава. Сейчас формируется вторая колонна, которая должна отправиться в 13:00.





