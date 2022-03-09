Продолжается эвакуация населения из пострадавших регионов Украины

В Украине продолжается эвакуация мирного населения с зон боевых действий в Сумской, Киевской и Запорожской областях.
В Сумской области в 9:30 отправилась первая колонна, ориентировочно 20 автобусов с зарубежными студентами. От ГСЧС привлечены 3 единицы техники и 23 человека личного состава. Сейчас формируется вторая колонна, которая должна отправиться в 13:00.
В Киевской области продолжается эвакуация населения из г. Ирпень в г. Киев. По состоянию на сегодняшний день силами ГСЧС, Национальной полиции, вооруженных сил Украины, органов власти и волонтеров эвакуировано более 150 человек. В общей сложности помощь оказали почти 3 тыс. человек. Работы продолжаются.
Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, отправлен гуманитарный груз.
Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, отправлен гуманитарный груз.
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