Продлен гуманитарный коридор Сумы - Полтава

08:26 09 Март Киев, Украина

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено сегодня 9 марта. Будут задействованы 22 автобуса.

09.03.2022 с 9.00 до 21.00, сообщает председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живитский.



Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 будут направлены 22 автобуса из Полтавы на



В приоритете на посадку в эвакуационные автобусы будут беременные женщины, женщин с детьми, люди старшего возраста и с инвалидностью. Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву сегодня,, сообщает председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живитский.Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 будут направлены 22 автобуса из Полтавы на Сумы , которые вчера поехали в первой колонне.В приоритете на посадку в эвакуационные автобусы будут беременные женщины, женщин с детьми, люди старшего возраста и с инвалидностью.

"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта,"- сообщает Кропивницкий.

О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста будет проинформировано дополнительно.