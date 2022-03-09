Продлен гуманитарный коридор Сумы - Полтава

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено сегодня 9 марта. Будут задействованы 22 автобуса.
Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00, сообщает председатель Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живитский.
Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 будут направлены 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне.
В приоритете на посадку в эвакуационные автобусы будут беременные женщины, женщин с детьми, люди старшего возраста и с инвалидностью.
Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 будут направлены 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне.
В приоритете на посадку в эвакуационные автобусы будут беременные женщины, женщин с детьми, люди старшего возраста и с инвалидностью.
О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста будет проинформировано дополнительно.
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