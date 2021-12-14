Продажа тюрем: когда начнутся торги?

15:57 30 Июль Киев, Украина

Денис Малюська – глава Министерства юстиции Украины – заявил, что уже летом 2020 года правительство планирует начать продажу тюрем. Под торги попадут помещения, которые не используются или находятся в стадии заморозки.

Отмечается, что продавать тюрьмы будут через открытые аукционы в системы "Prozorro.Продажи".

Фото: Минюст Украины заявил, что вскоре планирует организовать торги по тюрьмам

Малюська отметил, что на его большое сожаление Верховная Рада не поддержала законопроект, устанавливаемый простой механизм распределения средств, которые будут выручены от продажи. Теперь ведомство ищет пути к адаптации к существующим механизмам продажи. Он рассказал, что данная система оставляет желать лучшего и несколько затягивает процесс бюрократическими формальностями.

Напомним, Министерство юстиции Украины решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии, а уволенному персоналу предложат новую работу.

Также разработан план мероприятий, которые пройдут после принятого решения.