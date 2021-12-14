Продажа тюрем: когда начнутся торги?

15:57 30 Июль Киев, Украина

Денис Малюська – глава Министерства юстиции Украины – заявил, что уже летом 2020 года правительство планирует начать продажу тюрем. Под торги попадут помещения, которые не используются или находятся в стадии заморозки.

Отмечается, что продавать тюрьмы будут через открытые аукционы в системы "Prozorro.Продажи".

Малюська отметил, что на его большое сожаление Верховная Рада не поддержала законопроект, устанавливаемый простой механизм распределения средств, которые будут выручены от продажи. Теперь ведомство ищет пути к адаптации к существующим механизмам продажи. Он рассказал, что данная система оставляет желать лучшего и несколько затягивает процесс бюрократическими формальностями.

Напомним, Министерство юстиции Украины решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии, а уволенному персоналу предложат новую работу.

Также разработан план мероприятий, которые пройдут после принятого решения.