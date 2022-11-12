Процесс восстановления документов украинцам ускорят – Минреинтеграции

11:56 12 ноября Киев, Украина

Министерство иностранных дел получит доступ к Госреестру актов гражданского состояния. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.

Как подчеркнули в Минреинтеграции, это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину.

Напомним, правительство Украины разрешило передачу персональных данных граждан за пределы страны средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія).

Также сообщалось, что Кабмин упростил подтверждение стажа жителям деоккупированных территорий.