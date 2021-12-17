Процесс ремонта дорог предприятием Укравтодор можно наблюдать в режиме реального времени

Любой желающий может контролировать ход строительных работ Укравтодора и их объемы с помощью специальной интерактивной карты.
Об этом в четверг, 18 марта, в программе "Право на власть" рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.
На карте в режиме реального времени можно посмотреть, сколько километров дорог сделано и где. Карта была запущена в начале 2020 года и работает с точностью до мельчайших участков.
Кубраков также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект, который позволит усилить контроль за крупногабаритным грузовым транспортом. В прошлом году Укравтодор установил на дорогах Украины 25 комплексов автоматического весового контроля, еще столько же установило Министерство инфраструктуры.
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