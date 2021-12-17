Процесс ремонта дорог предприятием Укравтодор можно наблюдать в режиме реального времени

"Все эти объекты уже запущены, работают, мы видим эту статистику. Но мы еще не можем выставлять штрафы. Надеюсь, что Верховная Рада поддержит во втором чтении соответствующий законопроект, который предоставит такую возможность. Это будет так же, как с фотофиксацией, когда люди получают "письма счастья". Так же перевозчики начнут их получать ", - добавил Кубраков.