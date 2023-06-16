Процедура перерегистрации автомобиля стала еще более удобной и доступной - МВД

11:36 14 июня Киев, Украина

При перерегистрации подержанного транспортного средства, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые, проведение экспертного исследования не является обязательным.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на принятое правительством соответствующее постановление.

"Для купли-продажи автомобиля необходимо: записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время и получить услугу, потратив всего около 25 минут", - говорится в сообщении.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый пояснил, что по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему.