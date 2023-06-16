Процедура перерегистрации автомобиля стала еще более удобной и доступной - МВД

При перерегистрации подержанного транспортного средства, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые, проведение экспертного исследования не является обязательным.
Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на принятое правительством соответствующее постановление.
В то же время, заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый пояснил, что по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему.
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