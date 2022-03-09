Пробное внешнее независимое оценивание 2021 в Украине пройдет 10 апреля

12:49 13 Октябрь Киев, Украина

Министерство образования определилось с датой проведения пробного внешнего независимого оценивания 2021. Его назначили на 10 апреля.



Из-за ситуации с распространением коронавируса, каждый абитуриент сможет выбрать только один предмет для пробного тестирования.



Пробное Из-за ситуации с распространением коронавируса, каждый абитуриент сможет выбрать только один предмет для пробного тестирования.Пробное ВНО по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится в один день.



Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в специальный сервис определения результатов.



Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.



В 2021 году абитуриентов ожидает ряд изменений.



Изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе: выпускники смогут выбирать, сдавать только украинский язык или украинский язык и литературу — в зависимости от требований вуза.



Также станет обязательным ВНО по математике.