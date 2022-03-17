Проблемы с водой в Крыму продолжаются. Видео

19:35 17 июня Киев, Украина

Сегодня из-за аномальных осадков затопило город Керчь Крыму . Известный эксперт-климатолог считает, что это может быть связано с прошлогодними попытками российских властей манипулировать погодой и вызывать искусственные дожди.

"Пытаясь решить неразрешимую проблему засухи, оккупационные власти обратились к горе-ученым, которые начали разбрасывать иодид серебра с самолетов" - пояснил эксперт, - "этот безответственный эксперимент может иметь далеко идущие последствия, природный баланс в атмосфере нарушен. Засухи могут чередоваться с наводнениями. Это можно сравнить с трагедией в Чернобыле".

Продолжительные попытки Путина решить проблему с пересыхающими водохранилищами на полуострове наконец-то увенчались “успехом”. Однако теперь у людей другая проблема – наводнение. Более того, как утверждают эксперты, это может повториться еще не один раз.

Несомненно, люди на востоке крымского полуострова терпят бедствие. Там также введено чрезвычайное положение. Тем не менее, в данной ситуации нашлось место и для юмора. На Видео, в котором запечатлен нынешний пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов, видно как он и ряд его приближенных коллег, передвигаются на лодке по затопленным улицам Керчи. Вслед за ними плывут сотрудники МЧС, которым, после прибытия Аксенова на место происшествия, в лодке не хватило места:

В интернете событие уже называют “самое странное видео дня”. В пресс-службе МЧС сказали, что это гражданские, которые переоделись в форму спасателей и плывут за лодкой просто так. Позже, глава Крыма сообщил, что это не гражданские, а МЧС-ники, которые плыли в больницу, а не за лодкой. Объяснил он это тем, что уровень воды был слишком высоким, чтобы идти пешком, поэтому им пришлось плыть.

Впрочем, вопрос о том, почему люди передвигаются вплавь, а не на лодке остается открытым. Такая ситуация демонстрирует отношение оккупационных властей к населению Крыма. На видео Сергей Аксенов полностью игнорирует тот факт, что сотрудники МЧС плывут за лодкой и будто их не замечает. Также и на всем полуострове – народ страдает, а оккупанты смотрят на них сквозь пальцы.