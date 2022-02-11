«Пробег под каштанами»: в столице перекроют движение транспорта

16:49 19 Май Киев, Украина

30 мая в Киеве пройдет ежегодное благотворительное спортивное мероприятие «Пробег под каштанами», в связи с чем будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

«Пробег под каштанами» в Киеве - список улиц, которые перекроют 30 мая.



30 мая в столице будет запрещено движение транспорта по улицам, на которых будет проходить 28-й ежегодный благотворительный спортивный «Пробег под каштанами».

Об этом сообщает сайт КГГА.





Так на время проведения 28-го «Пробега под каштанами», запретят движение транспортных средств с 09:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Владимирская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Майдан Незалежности.

На время проведения "Пробега под каштанами» также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, который курсирует по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.



Как сообщает пресс-служба КГГА, «Пробег под каштанами» состоится в День города, 30 мая, с 07:00 до 15:00 по маршруту: Майдан Незалежности– улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Владимирская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Майдан Незалежности.





Организаторы благотворительного проекта готовят два формата проведения 28-го «Пробега под каштанами».

Offline – на старт можно присоединиться на Майдане Незалежности с соблюдением карантинных правил и ограничений. Обязательно правильно одетая маска и соблюдение расстояния между участниками, рекомендовано иметь с собой очки, другие средства индивидуальной защиты, учитывая эпидемическую ситуацию в столице.



Online смогут присоединиться все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе «Пробег под каштанами». В день мероприятия до 11:00 следует выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км – финиш. Также можно сделать фото с пробежки, загрузить его в приложение и сохранить результаты старта. Все участники будут отображены в рейтинговой таблице с указанием локации, маршрута и данных пробежки.



Также в приложении могут регистрироваться корпоративные команды (для проведения внутреннего тимбилдинга), а их участники – участвовать в группе «Пробег под каштанами». Организаторы предлагают участникам offline старта также загружать приложение и фиксировать свое участие.



Проект был основан в 1993 году и на сегодняшний день является традиционной частью празднования Дня Киева. Каждый год пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможности ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В частности, в прошлом году был приобретен новый наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray).