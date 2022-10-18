Призывать на срочную службу во время войны не будут. Рада приняла законопроект

Верховная рада поддержала законопроект о призыве на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Его в общей сложности поддержали 318 народных депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Согласно проекту №8109 , во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится .
Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
Согласно проекту №8109 , во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится .
Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
- организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;
- направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
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