"Приятная" новость для автовладельцев - в Украину планируют вернуть обязательный техосмотр

20:40 31 Август Киев, Украина

В Украину вернут обязательный техосмотр , он будет называться проверкой транспортного средства на пригодность к эксплуатации.

Проверку украинские автовладельцы должны будут проходить раз в несколько лет.



Отмечается, что проверка - это одно из требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В Министерстве инфраструктуры хотят повысить безопасность на украинских дорогах.



Частные легковушки и небольшие грузовики до 3,5 тонн первую проверку будут проходить через 4 года с момента регистрации в Украине. Потом - раз в два года. Автомобили такси техосмотр должны проходить раз в год, как и грузовики, автобусы и микроавтобусы - раз в полгода.



В настоящее время в нашей стране технический осмотр обязателен для автобусов и такси, грузовиков, коммерческих легковых и машин, которые перевозят опасные грузы.