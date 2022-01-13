"Приятная" новость для автовладельцев - в Украину планируют вернуть обязательный техосмотр

В Украину вернут обязательный техосмотр, он будет называться проверкой транспортного средства на пригодность к эксплуатации.
Проверку украинские автовладельцы должны будут проходить раз в несколько лет.
Отмечается, что проверка - это одно из требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В Министерстве инфраструктуры хотят повысить безопасность на украинских дорогах.
Частные легковушки и небольшие грузовики до 3,5 тонн первую проверку будут проходить через 4 года с момента регистрации в Украине. Потом - раз в два года. Автомобили такси техосмотр должны проходить раз в год, как и грузовики, автобусы и микроавтобусы - раз в полгода.
В настоящее время в нашей стране технический осмотр обязателен для автобусов и такси, грузовиков, коммерческих легковых и машин, которые перевозят опасные грузы.
Отмечается, что проверка - это одно из требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В Министерстве инфраструктуры хотят повысить безопасность на украинских дорогах.
Частные легковушки и небольшие грузовики до 3,5 тонн первую проверку будут проходить через 4 года с момента регистрации в Украине. Потом - раз в два года. Автомобили такси техосмотр должны проходить раз в год, как и грузовики, автобусы и микроавтобусы - раз в полгода.
В настоящее время в нашей стране технический осмотр обязателен для автобусов и такси, грузовиков, коммерческих легковых и машин, которые перевозят опасные грузы.
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