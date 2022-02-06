Сергей Притула решил создать свою партию под названием 24 августа

15:11 05 Февраль Киев, Украина

Очевидно, что успешная политическая карьера звезд мирового шоу-бизнеса продолжает возбуждать амбиции украинских шоуменов. А возможно, устав от бесперспективной критики политсил, они решают перейти к более конструктивным действиям. Так или иначе, но в Украине тоже наметилась тенденция слияния шоу-сил с политикой.

Как стало известно, сегодня, 5 февраля, стартует программа по сбору подписей за создание новой партии - партии Сергея Притулы. Ну, что же, речь у лидера будущей политсилы поставлена хорошо. А вот чего он сможет добиться, окунувшись в непростой океан политики, покажет время.

Имя будущей партии звучит многообещающе - Политическая партия 24 августа.

Сегодня на собрании инициативных групп решаются многие важные вопросы, касающиеся как организации, так и самой деятельности партии.

Некоторый опыт политработы у Притулы уже есть, ведь этим летом он вышел из состава партии Голос.