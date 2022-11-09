Притула прокомментировал празднования во время полномасштабной войны

Украинский волонтер Сергей Притула
считает, что празднования во время полномасштабной войны является риторическим вопросом. Об этом он сообщил в интервью.
По его логике, таким образом, необходимо закрывать музеи и другие места, где собирается большое количество людей.
"Я не имел возможности побывать в таких местах, о которых вы говорите. Здесь очень риторический вопрос, который вы задаете. Если осуждать, что люди ходят в клуб, давайте и кинотеатры закроем. Давайте закроем музеи - в стране война, а вы по музеям ходите. Можно еще музыкальные школы закрыть - потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь", - сказал он.
В то же время Притула отметил, что раз пришел в клуб, то следует не забывать благодаря кому есть такая возможность, поэтому на следующей день можно задонатить на ВСУ.
"Главное не перегнуть палку в своих попытках морализаторства. Если человеку 18 лет, он пригласил девушку в клуб - ок, отдыхай. Но не забывай, благодаря кому у тебя есть такая возможность. Сходил в клуб - на следующий день задонатишь на армию, или пойди какую-нибудь сетку сплетни, сделай что-нибудь, чтобы тебя потом совесть не мучила" - заметил волонтер.
Кроме того шоумен вспомнил, что еще в 2015 году несколько десятков километров зоны боевых действий работали бары и клубы.
"Зимой 2015 года я завозил морпехам в Широкине помощь. Ехала машина, которая меня вела к ребятам, я ехал своей машиной за ней, у меня играла музыка в салоне, мы остановились под холмиком и я услышал звук очень близкой канонады, и пулеметы работали, и артиллерия, это мы насыпали. Я возвращаюсь в Мариуполь, 25-30 минут от зоны боевых действий - и там работают бары, клубы, люди ходят, употребляют алкоголь и тому подобное. Поэтому здесь не нужно даже смотреть на живущий относительно далеко от линии фронта Киев. Каждый по своему трактует, ок не ок", - подытожил он.
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