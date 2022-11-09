Притула прокомментировал празднования во время полномасштабной войны

18:02 09 ноября Киев, Украина





По его логике, таким образом, необходимо закрывать музеи и другие места, где собирается большое количество людей. Украинский волонтер Сергей Притула считает, что празднования во время полномасштабной войны является риторическим вопросом. Об этом он сообщил в интервью.По его логике, таким образом, необходимо закрывать музеи и другие места, где собирается большое количество людей.

"Я не имел возможности побывать в таких местах, о которых вы говорите. Здесь очень риторический вопрос, который вы задаете. Если осуждать, что люди ходят в клуб, давайте и кинотеатры закроем. Давайте закроем музеи - в стране война, а вы по музеям ходите. Можно еще музыкальные школы закрыть - потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь", - сказал он.



В то же время Притула отметил, что раз пришел в клуб, то следует не забывать благодаря кому есть такая возможность, поэтому на следующей день можно задонатить на ВСУ.

"Главное не перегнуть палку в своих попытках морализаторства. Если человеку 18 лет, он пригласил девушку в клуб - ок, отдыхай. Но не забывай, благодаря кому у тебя есть такая возможность. Сходил в клуб - на следующий день задонатишь на армию, или пойди какую-нибудь сетку сплетни, сделай что-нибудь, чтобы тебя потом совесть не мучила" - заметил волонтер.



Кроме того шоумен вспомнил, что еще в 2015 году несколько десятков километров зоны боевых действий работали бары и клубы.