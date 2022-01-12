Пришло время действовать: в Украине запустили карту пунктов приема вторсырья

Команда Всеукраинского молодежного движения «Let’s do it Ukraine» разработала и запустила карту пунктов приема вторсырья.
Согласно данным, 93% отходов в Украине попадает на свалки. Сегодня 6 000 официальных свалок занимают площадь около 9 тысяч гектаров, что вместе покрыли бы площадь города Хмельницкий. Существуют также 26,6 тысячи несанкционированных свалок, которые ежедневно растут вокруг наших городов и сел.
Созданная «Национальная карта пунктов приема вторичного сырья» - Всеукраинский проект, призванных сформировать качественную инфраструктуру для сортировки.
Официальная страница проекта выступает в роли живой платформы для граждан Украины, где они могут организовать логистику вторсырья искать, отмечать / удалять пункты приема, сдавать сырье. Особенностью интерактивной карты является широкая сеть точек приема: специализированные пункты, баки для сортировки, небольшие станции в организациях.
До 2023 года на платформе планируется создание сети точек, которая полностью покроет Украину от больших городов до маленьких поселков.
Организаторы призывают всех Украинских участвовать в проекте и помогать друг другу во время сортировки.
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