Пришло время действовать: в Украине запустили карту пунктов приема вторсырья

18:08 04 Май Киев, Украина

Команда Всеукраинского молодежного движения «Let’s do it Ukraine» разработала и запустила карту пунктов приема вторсырья.

Согласно данным, 93% отходов в Украине попадает на свалки. Сегодня 6 000 официальных свалок занимают площадь около 9 тысяч гектаров, что вместе покрыли бы площадь города Хмельницкий. Существуют также 26,6 тысячи несанкционированных свалок, которые ежедневно растут вокруг наших городов и сел.

Созданная «Национальная карта пунктов приема вторичного сырья» - Всеукраинский проект, призванных сформировать качественную инфраструктуру для сортировки.

Официальная страница проекта выступает в роли живой платформы для граждан Украины, где они могут организовать логистику вторсырья искать, отмечать / удалять пункты приема, сдавать сырье. Особенностью интерактивной карты является широкая сеть точек приема: специализированные пункты, баки для сортировки, небольшие станции в организациях.

До 2023 года на платформе планируется создание сети точек, которая полностью покроет Украину от больших городов до маленьких поселков.

Организаторы призывают всех Украинских участвовать в проекте и помогать друг другу во время сортировки.