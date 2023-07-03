Приняв критику президента, НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифа на воду

13:24 03 июля Киев, Украина

Хорошая новость для населения: после критики президента Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 3 июля приняла решение отказаться от повышения тарифов на воду и отменила свое решение от 29 июня.

Так, сегодня во время открытого заседания глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента Владимира Зеленского является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.

"Верховный главнокомандующий (президент - ред.) в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по поводу такого решения", - сказал он.

После этого Ущаповский предложил отменить постановление от 29 июня 2023 г., и его поддержали единогласно. Он также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством по поводу тарифов на воду.

Напомним, в минувший четверг НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Это повышение должно было состояться в два этапа.

В свою очередь, Зеленский заявил, что это "мягко говоря, позорное решение" и заверил, что "мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения".

Как известно, с 1 июня Кабмин повысил тарифы на электроэнергию для населения - до 2,64 грн/кВт-ч.