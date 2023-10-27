Принудительная vs мягкая украинизация: экспертная дискуссия в "Укринформе"

07:47 26 октября Киев, Украина





Александр Макобрий, заместитель директора департамента информационной политики и информационной безопасности МКИП, подчеркнул, что язык - это основа информполитики и информбезопасности. МКИП готовится реализовать проект по распоряжению Кабмина, запланированный до 2030 года, по реализации культурного развития и функционирования украинского языка и преодоления последствий русификации прошлого века. Макобрий убежден, что языковая деоккупация и преодоление лингвоцида на деоккупированных территориях с последующим распространением украинского будут зависеть от мощности государственной политики. 25 октября 2023 года в пресс-центре Укринформ состоялся круглый стол на тему: "Украинский язык - культурно-психологическая потребность народа в условиях внешней агрессии". Эксперты выясняли, какие основные драйверы украинизации в условиях войны - является ли это вопрос информационного сопротивления, нежелание людей окружать себя контентом агрессора, или это является задачей информационной безопасности, отмежевания в инфопространстве российских нарративов?Александр Макобрий, заместитель директора департамента информационной политики и информационной безопасности МКИП, подчеркнул, что язык - это основа информполитики и информбезопасности. МКИП готовится реализовать проект по распоряжению Кабмина, запланированный до 2030 года, по реализации культурного развития и функционирования украинского языка и преодоления последствий русификации прошлого века. Макобрий убежден, что языковая деоккупация и преодоление лингвоцида на деоккупированных территориях с последующим распространением украинского будут зависеть от мощности государственной политики.

Кроме того, участники согласились, что к продвижению украинского языка уместно приобщать ячейки диаспоры, дипломатические учреждения и культурные центры. В контексте популяризации украинского языка в мире Макобрий и Евгений Гурковский, представитель альтернативного медиа "WAW" отметили актуальность процесса распространения украинской транслитерации и корректного употребления украинских слов/собственных названий среди иностранного сообщества и в СМИ.



Ярослав Божко, политолог и руководитель центра "Доктрина", отвечая на вопрос, почему россия готова тратить почти миллиард долларов на строительство российских школ в Узбекистане и Кыргызстане в то время, когда в самой рф предусмотрен бюджет на оборону в 10 раз больше бюджета на образование, ответил:

"Язык не так сам является оружием, как точкой входа для рф. То есть, использование русского языка не составляло самоцель, а скорее давало возможность уменьшить цену сопротивления любых наступательных агрессивных дальнейших действий."

Обсуждая законодательное регулирование языковой сферы сейчас Юрий Федоренко, председатель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод", отметил:

"Я видел десятки подразделений, где бойцов ласково украинизируют моральные лидеры ... сейчас около миллиона человек в рядах Вооруженных сил, и мягкая украинизация проводится совместными усилиями не только аппарата ВСУ, но и с высоким уровнем самосознания, который есть". Юрист Евгений Пронин также отметил, что языковая политика урегулирована на должном уровне.

Эксперты признаются, что несмотря на огромное давление в блогосфере и среди активистов, российский контент до сих пор занимает заметный объем присутствия в медийном пространстве украинского потребителя. Это касается YouTube, Spotify, iTunes и тому подобное.



В то же время, украинский контент стал максимально конкурентоспособным, убеждены спикеры. По мнению Евгения Пронина, в Украине сегодня есть минимум дюжина качественных интервьюеров, уже стало больше мультфильмов на украинском. Евгений Гурковский также отметил, что с увеличением профессионального и разнообразного по жанрам контента на государственном языке, в русском отпадает необходимость.

Оживило дискуссию обсуждение степени вмешательства государства и общественного давления в вопросе уменьшения распространения русского языка. Александр Макобрий и Евгений Пронин придерживаются мнения, что политика должна быть довольно решительной, порой бескомпромиссной в распространении украинского языка во всех общественных сферах. Как удачный пример развития индустрии, А.Макобрий привел имплементацию языковых квот в эфире, что увеличило количество популярных украинских исполнителей и развития индустрии.



Диана Трима, Дмитрий Золотухин, Евгений Гурковский, Ярослав Божко придерживаются подхода мягкой силы в вопросе популяризации украинского языка. "WAW" и Мариупольский горсовет презентовали начатые проекты "Мариуполь на украинском" и "Плюсуй украинский", которые всячески поощряют людей переходить на государственный, призывают предоставлять возможность практиковать свой украинский, с пониманием относиться к вкраплениям суржика, русизмов, ошибок. Они убеждены, что снижение порога входа в язык, толерантность к различным ошибкам придаст смелости людям активнее совершенствовать свои навыки.

Диана Трима, директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета, отметила, что до полномасштабного вторжения Мариуполь был исключительно русскоязычным городом в бытовом общении, украинский присутствовал только на уровне государственных мероприятий. В 2014 году Мариуполь от оккупации и аннексии в квазиобразование "ДНР" спасли военные, большинство которых говорили на украинском. Именно они стали теми моральными лидерами, которые породили у молодежи моду на общение на украинском, инспирировали патриотические мероприятия и общественные организации по изучению государственного языка. Госпожа Трима вспоминает, что до 2014 года любые меры по украинизации воспринимались в восточных регионах с напряжением, как попытка давления на население.

По мнению спикера, теперь же война станет очень сильным мотиватором перехода на украинский язык. И уже сейчас молодежь, которая была вынуждена покинуть Мариуполь, сознательно выбирает для себя украинский. Внутренняя миграция и украиноязычное окружение способствовали лучшему переходу на общение на украинском. Трима призывает признать, что население Запорожья, Кривого Рога, Днепра остается преимущественно русскоязычной аудиторией. В то же время некорректно утверждать, что восточные регионы сдерживают процесс полной украинизации, ведь переселенцы более открыты и готовы к интеграции. После пережитой агрессии и ужасов российской оккупации, возникает скорее желание перейти на украинский язык, как среди детей, так и среди людей более взрослого возраста.

В конце мероприятия политолог Дмитрий Золотухин и Юрий Федоренко обсудили возможные стратегии когнитивной и языковой деоккупации Крыма и восточных регионов Украины после победы ВСУ.



Участники убеждены, что с освобождением украинских территорий нужно очищать также информационное пространство от вражеских нарративов.

Подытоживая мероприятие, эксперты отметили, что нужна информационная гигиена для вытеснения российского контента, создание более всеобъемлющей украиноязычной среды, побуждающей потребителей "поглощать" украинский контент, не ища "российских" заменителей.



Чем больше украинского конкурентоспособного контента будет создаваться, тем быстрее он будет вытеснять российский. Вдохновение, амбассадоры и примеры должны происходить преимущественно из соцсетей, отталкивающих от потребностей потребителя контента.