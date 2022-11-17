Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон встретилась с украинскими беженцами

В четверг принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Украинский общественный центр в городе Рединг (Великобритании), чтобы встретиться с украинскими беженцами и узнать больше о том, как центр поддерживает местное сообщество.
Об этом сообщает Hello.
По прибытии 40-летнюю жену наследника британского престола приветствовали украинским традиционным караваем.
По прибытии 40-летнюю жену наследника британского престола приветствовали украинским традиционным караваем.
Во время визита ей рассказали о том, какие меры принимает центр для поддержки украинцев в Великобритании. Позже Кейт Миддлтон встретилась
с несколькими семьями, чтобы услышать их личные истории.
Британские СМИ сообщили, что визит Кейт Миддлтон состоялся после того, как Королевский фонд принца и принцессы Уэльских созвал круглый стол, чтобы предложить поддержку стратегии первой леди Елены Зеленской относительно психического здоровья и благополучия украинских беженцев.
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