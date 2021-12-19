Принц Гарри с супругой отреагировали на смерть принца Филиппа

12:00 10 Апрель Киев, Украина

Мир с интересом ожидал реакции принца Гарри и Меган Маркл на смерть принца Филиппа, учитывая те не простые отношения, которые сложились в королевской семье. И вот, на сайте своего фонда Archwell Гарри и Меган опубликовали сообщение о смерти герцога Эдинбургского.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – написали Меган и Гарри.

Как известно, герцоги Сассекские сейчас проживают в США и находится в ссоре с родственниками принца. На данный момент неизвестно, прилетят ли они в Великобританию на похороны принца Филиппа. Вполне возможно, что приедет только Гарри, так как Маркл беременна вторым ребенком.

Как сообщалось, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. В Британии начался траур.