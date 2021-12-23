Приложение "Дій вдома" модернизируют

Система контроля самоизоляции в приложении "Дій вдома" будет усовершенствована, а так же планируется сделать его англоязычную версию.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в четверг, 20 августа.
Для упрощения определения круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом, Миниздраву пришли на помощь и другие ведомства, среди которых - Министерство цифровой информации, Национальная полиция и Пограничная служба. Все они занимаются усовершенствованием приложения "Дія".
Что такое "Дія"?
/>Приложение "Дия" - это единственный государственный веб-портал электронных услуг, один из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Он объединяет в себе услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу в режиме онлайн.
/>Приложение "Дия" - это единственный государственный веб-портал электронных услуг, один из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Он объединяет в себе услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу в режиме онлайн.
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