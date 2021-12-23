Приложение "Дій вдома" модернизируют

15:02 20 Август Киев, Украина

Система контроля самоизоляции в приложении "Дій вдома" будет усовершенствована, а так же планируется сделать его англоязычную версию.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в четверг, 20 августа.



Для упрощения определения круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом, Миниздраву пришли на помощь и другие ведомства, среди которых - Министерство цифровой информации, Национальная полиция и Пограничная служба. Все они занимаются усовершенствованием приложения "Дія".

"Министерство здравоохранения дало свои предложения по усилению контроля за лицами, которые должны проходить обязательную самоизоляцию, и относительно круга контактных с ними лиц. Сейчас также решается вопрос перевода приложения "Дій вдома" на английский язык для иностранных граждан, прибывающих в Украину из стран красной зоны", - сказал Кучер.По словам замминистра, специалистам удалось улучшить функционал приложения, которое теперь дает возможность отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи, чего не было раньше.

Что такое "Дія"?

/>Приложение "Дия" - это единственный государственный веб-портал электронных услуг, один из основных сервисов в проекте "государство в смартфоне". Он объединяет в себе услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу в режиме онлайн.