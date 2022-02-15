«Прикарпатский экспресс» соединит три туристических региона

14:41 24 Май Киев, Украина

Укрзализныця запускает поезд «Прикарпатский экспресс», который соединит Волинь, Галичину и Прикарпатье

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Трехвагонные дизельный поезд ДПКр № 807/808 «Прикарпатский экспресс» соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения", - отметили в транспортном ведомстве.

Поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы).



В обратном направлении «Прикарпатский экспресс» будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38. Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня каждую среду поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).