Прихожане и служители УПЦ МП проводят акцию у Верховной Рады

11:08 15 июня Киев, Украина

Хотя в Украине, как в любой европейской стране, церковь отделена от государства, священнослужители продолжают принимать активное участие в государственных делах. Так, сегодня, 15 июня, забыв, что они, как и Христос, «не от мира», прихожане и сторонники УПЦ собрались возле Верховной Рады, чтобы предложить народным депутатам ряд законопроектов.

"Верующие хотят предложить депутатам ряд законопроектов, которые отменят дискриминирующие УПЦ законы. Также верующие проведут молитвенное стояние после чего пройдут крестным ходом к Офису президента", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Уточняется, что начало крестного хода запланировано на 10:00. Организаторами акции выступает движение Миряне.

Ранее сообщалось, что в марте в ряде городов Украины УПЦ Московского патриархата провела крестный ход "за спасение от пандемии".