Прихожане и служители УПЦ МП проводят акцию у Верховной Рады

Хотя в Украине, как в любой европейской стране, церковь отделена от государства, священнослужители продолжают принимать активное участие в государственных делах. Так, сегодня, 15 июня, забыв, что они, как и Христос, «не от мира», прихожане и сторонники УПЦ собрались возле Верховной Рады, чтобы предложить народным депутатам ряд законопроектов.
Уточняется, что начало крестного хода запланировано на 10:00. Организаторами акции выступает движение Миряне.
Ранее сообщалось, что в марте в ряде городов Украины УПЦ Московского патриархата провела крестный ход "за спасение от пандемии".
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