Пригородные маршрутки столицы станут дороже

Добраться в пригород Киева, в Обуховском направлении станет дороже. Цены вырастут уже завтра, максимальная стоимость билета составит 47 грн.
Об этом сообщается на сайте Обуховтранс.
Перевозчик пояснил, что цены повысились из-за "увеличения убыточности перевозок пассажиров в связи с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличение размера минимальной заработной платы и ограничения количества перевозок пассажиров на период действия карантина".
Пассажиры будут ездить по новым ценам с субботы, 13 марта.
Маршруты и новые цены:
№309 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№310 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№311 "Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№313 Украинка - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№789 Березовый (Сады) - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№811 Гусачивка - Киев АС Выдубичи составит 48 грн;
№852 Красное - Киев АС Выдубичи составит 47 грн.
Перевозчик пояснил, что цены повысились из-за "увеличения убыточности перевозок пассажиров в связи с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличение размера минимальной заработной платы и ограничения количества перевозок пассажиров на период действия карантина".
Пассажиры будут ездить по новым ценам с субботы, 13 марта.
Маршруты и новые цены:
№309 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№310 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№311 "Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№313 Украинка - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№789 Березовый (Сады) - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;
№811 Гусачивка - Киев АС Выдубичи составит 48 грн;
№852 Красное - Киев АС Выдубичи составит 47 грн.
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