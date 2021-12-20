Пригородные маршрутки столицы станут дороже

18:05 12 Март Киев, Украина

Добраться в пригород Киева , в Обуховском направлении станет дороже. Цены вырастут уже завтра, максимальная стоимость билета составит 47 грн.

Об этом сообщается на сайте Обуховтранс.



Перевозчик пояснил, что цены повысились из-за "увеличения убыточности перевозок пассажиров в связи с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличение размера минимальной заработной платы и ограничения количества перевозок пассажиров на период действия карантина".



Пассажиры будут ездить по новым ценам с субботы, 13 марта.



Маршруты и новые цены:



№309 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;

№310 Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;

№311 "Обухов - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;

№313 Украинка - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;

№789 Березовый (Сады) - Киев АС Выдубичи составит 38 грн;

№811 Гусачивка - Киев АС Выдубичи составит 48 грн;

№852 Красное - Киев АС Выдубичи составит 47 грн.