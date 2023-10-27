Прифронтовые регионы Украины хотят больше информации о войне - опрос

11:47 27 октября Киев, Украина

57% жителей прифронтовых регионов Украины, хотят получать больше информации о ходе войны. Эти данные стали известны после опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 12 августа по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине," осуществляемого при поддержке USAID и Chemonics International Inc.



Ответы участников опроса также подчеркнули, что запрос на информацию о ходе военных событий остается актуальным для местного населения. Следом в рейтинге интересов и запросов населения идут вопросы о наличии программ государственной поддержки для граждан (39%), доступных общественных услугах (36%), и планах по восстановлению (33%).

Что касается предпочитаемого формата предоставления информации, то 65% опрошенных отдают предпочтение видеоформату. В основном, речь идет о видео длительностью до 15 минут. Кроме того, 53% респондентов предпочли короткие информационные сообщения. Про изображения как источник информации сообщили 25% опрошенных, а длинные статьи привлекли лишь 6% респондентов. Формат подкастов или радио заинтересовал 7% участников опроса.

Опрос проводился в 10 прифронтовых регионах с использованием метода онлайн интервью. Всего было проведено 1000 интервью с взрослыми жителями этих регионов.