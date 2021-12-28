Прифронтовой Торецк может остаться на праздники без воды 

20:17 28 Декабрь Киев, Украина

В прифронтновом городе Торецк Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за порыва водопровода Горловка-Торецк.

Об этом сообщила заместитель председателя Торецкой Военно-гражданской администрации (ВГА) Людмила Еслюкова.



По словам заместительницы, водопровод поврежден на территории "серой зоны", поэтому ВГА уже направила запрос о доступе к водопроводу для его обследования и ремонта.



Ремонтные работы для увеличения водоснабжения уже проводились, однако проблему устранить не удалось. Поэтому администрация предполагает, что проблема в той части водопровода, к которой нет доступа из-за боевых действий. В настоящее время жители получают воду почасово.



Заместитель председателя Торецкой ВГА Юрий Евсиков отметил, что ответа из "серой зоны" не поступило, а оценить масштаб проблемы без доступа к водопроводу невозможно. Скорее всего, жители Торецкого будут встречать Новый год без воды.

"Нам нужно физически попасть в "серую зону" чтобы понять, какого характера повреждения, и тогда будет понятно, какая нужна техника и средства, чтобы ликвидировать повреждения. Частично вода есть - около 30% от потребности мы получаем из того водопровода, поэтому сейчас подаем воду по графику, который зависит от расположения районов - те, что дальше водонапорной станции, нуждаются в более длинной раскачке. Те районы, что ближе к ней - там быстрее", - пояснил Юрий Евсиков.

В Торецке в этом году уже были проблемы с водоснабжением из-за войны - 4 января в результате порывов на водопроводе Горловка-Торецк диаметром 900 мм подача воды прекратилась (в Торецке и еще 4 городах Торецкого городского совета). Без воды осталось более 37 тысяч человек на 9 суток.



8 января коммунальное предприятие "Вода Донбасса" начало обследование участка водопровода в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, представителей ОБСЕ и СЦКК. Однако из-за обстрелов работы остановили - менее чем через час российские боевики начали огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады. Разрешение на ремонт со стороны кафиров работники КП получили, однако в день проведения работ по ним дважды открывали предупредительный огонь. Во второй раз – через два часа после возобновления ремонта.



Полностью провести и завершить ремонт водопровода удалось только 12 января - работа осложнялась тем, что трубопровод проходит в труднодоступной местности из-за возможных заложенных взрывоопасных устройств и огня со стороны оккупантов.