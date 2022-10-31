При помощи Starlink в Украине планируют создать публичные точки Wi-Fi

В Украине планируется создать публичные точки Wi-Fi, сообщил в интервью Forbes министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, часть из более чем 1,5 тысяч терминалов Starlink, которые Украина получит от польских коллег, используют для создания публичных точек Wi-Fi. Речь идет как о деоккупированных территориях, так и о других регионах, где нужно обеспечить постоянную связь на случай отключений электроэнергии.
По его словам, часть из более чем 1,5 тысяч терминалов Starlink, которые Украина получит от польских коллег, используют для создания публичных точек Wi-Fi. Речь идет как о деоккупированных территориях, так и о других регионах, где нужно обеспечить постоянную связь на случай отключений электроэнергии.
Минцифры уже готовит несколько тестовых спотов, они должны заработать "в ближайший месяц", то есть в ноябре. После этого их работу оценят и масштабируют проект. Сколько таких спотов будет в общем-то, еще не знают.
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