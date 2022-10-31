При помощи Starlink в Украине планируют создать публичные точки Wi-Fi

14:40 31 октября Киев, Украина

В Украине планируется создать публичные точки Wi-Fi, сообщил в интервью Forbes министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, часть из более чем 1,5 тысяч терминалов Starlink, которые Украина получит от польских коллег, используют для создания публичных точек Wi-Fi. Речь идет как о деоккупированных территориях, так и о других регионах, где нужно обеспечить постоянную связь на случай отключений электроэнергии.
«Хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В том числе, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети», – пояснил министр.
Минцифры уже готовит несколько тестовых спотов, они должны заработать "в ближайший месяц", то есть в ноябре. После этого их работу оценят и масштабируют проект. Сколько таких спотов будет в общем-то, еще не знают.