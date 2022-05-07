При авиаударе по драмтеатру в Мариуполе погибли около 600 человек - Associated Press

10:28 05 мая Киев, Украина





Всего были опрошены 23 человека, в том числе выжившие при авиаударе мирные жители и спасатели, искавшие живых и погибших под завалами. Также сотрудники информагентства использовали для оценки количества жертв два плана помещений театра, фотографии и видеозаписи, которые были сняты как до, так и после авиаудара, выводы экспертов.



На основе собранных сведений была создана 3D-модель театра.



16 очевидцев, большинство из которых находились в театре, подтвердили, что здание было переполнено укрывавшимися в нем от обстрелов мирными жителями. В помещениях и коридорах театра плотность людей составляла по одному человеку на 3 м². Кроме того, более 100 человек находились на полевой кухне возле театра. Из них не выжил никто.



Согласно большинству свидетельств, в театре пряталось около 1000 человек. Один человек назвал цифру 1300, а еще один выживший говорил, что в театре было несколько сотен горожан.



Все очевидцы, включая спасателей, сходятся на том, что число выживших после бомбежки не превышает 200 человек. А большинство свидетелей видело гораздо меньше уцелевших. Эта оценка согласуется с выводами властей Мариуполя. По их данным, в живых осталось 130 человек. А специалисты ОБСЕ говорили о 150 выживших. Им удалось выбраться из разрушенного здания через главный и боковой входы.



Два эксперта по военным преступлениям пришли к выводу, что AP использовало максимально надежную методологию для оценки, учитывая то, что здание театра разрушено.



Ранее власти Мариуполя пришли к выводу, что при бомбардировке театра погибли 300 человек. Эту цифру называли два выживших свидетеля. Кроме того, из-за невозможности найти останки погибших после мощного взрыва офицер полиции и сотрудник Красного Креста пришли к выводу, что жертв было меньше 500.



AP предполагает, что часть человеческих останков могли вывезти с места авиаудара российские военные, занявшие территорию Мариуполя. Точное число жертв установить невозможно, но бомбардировка театра в Мариуполе - самый смертоносный удар за весь период войны в Украине.



Осада города продолжается больше двух месяцев. За это время, как предполагают украинские власти, погибли около 20 тысяч жителей Мариуполя. В настоящий момент защитники города укрываются на территории завода «Азовсталь». Там же остаются около 200 мирных жителей.



И опять предлагается выбор: кому верить? Косноязычному и невразумительному заявлению пресс-службы МО РФ или самому авторитетному мировому изданию Associated Press? В результате удара, нанесенного 16 марта российской авиацией по Донецкому академическому областному драматическому театру в Мариуполе, погибли около 600 человек . К таким выводам пришли журналисты Associated Press, опросившие очевидцев.Всего были опрошены 23 человека, в том числе выжившие при авиаударе мирные жители и спасатели, искавшие живых и погибших под завалами. Также сотрудники информагентства использовали для оценки количества жертв два плана помещений театра, фотографии и видеозаписи, которые были сняты как до, так и после авиаудара, выводы экспертов.На основе собранных сведений была создана 3D-модель театра.16 очевидцев, большинство из которых находились в театре, подтвердили, что здание было переполнено укрывавшимися в нем от обстрелов мирными жителями. В помещениях и коридорах театра плотность людей составляла по одному человеку на 3 м². Кроме того, более 100 человек находились на полевой кухне возле театра. Из них не выжил никто.Согласно большинству свидетельств, в театре пряталось около 1000 человек. Один человек назвал цифру 1300, а еще один выживший говорил, что в театре было несколько сотен горожан.Все очевидцы, включая спасателей, сходятся на том, что число выживших после бомбежки не превышает 200 человек. А большинство свидетелей видело гораздо меньше уцелевших. Эта оценка согласуется с выводами властей Мариуполя. По их данным, в живых осталось 130 человек. А специалисты ОБСЕ говорили о 150 выживших. Им удалось выбраться из разрушенного здания через главный и боковой входы.Два эксперта по военным преступлениям пришли к выводу, что AP использовало максимально надежную методологию для оценки, учитывая то, что здание театра разрушено.Ранее власти Мариуполя пришли к выводу, что при бомбардировке театра погибли 300 человек. Эту цифру называли два выживших свидетеля. Кроме того, из-за невозможности найти останки погибших после мощного взрыва офицер полиции и сотрудник Красного Креста пришли к выводу, что жертв было меньше 500.AP предполагает, что часть человеческих останков могли вывезти с места авиаудара российские военные, занявшие территорию Мариуполя. Точное число жертв установить невозможно, но бомбардировка театра в Мариуполе - самый смертоносный удар за весь период войны в Украине.Осада города продолжается больше двух месяцев. За это время, как предполагают украинские власти, погибли около 20 тысяч жителей Мариуполя. В настоящий момент защитники города укрываются на территории завода «Азовсталь». Там же остаются около 200 мирных жителей.И опять предлагается выбор: кому верить? Косноязычному и невразумительному заявлению пресс-службы МО РФ или самому авторитетному мировому изданию Associated Press?

Пресс-служба Министерства Обороны рф это инструмент для генерации пропагандистской лжи, никакая «правда» в его задачи и не входит. Associated уже лет сто занимается профессиональной доказательной журналистикой и имеет безупречную репутацию. Пресс-служба Минобороны рф, не утруждая себя поиском доказательств, фактами и экспертизами - бубнит, что театр обрушили сами на себя украинцы.