Президент Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

11:24 28 сентября Киев, Украина





Зеленский выразил благодарность Великобритании за значительную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины в период войны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг, 28 сентября, с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с официальным визитом в Киеве , сообщила пресс-служба Офиса президента.Зеленский выразил благодарность Великобритании за значительную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины в период войны.

"Спасибо от имени всей страны за всё, что вы для нас делаете. Мы признательны за вашу помощь, будь то военная, финансовая или гуманитарная. Большое спасибо за ваше надёжное партнёрство", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил важность сотрудничества с Великобританией в сфере обороны, что позволяет украинской армии расширить свои возможности, включая оборонительное вооружение.



В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления украинской системы ПВО, особенно в свете предстоящего зимнего периода.



Также было отмечено принятие на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины, а также начало переговоров с Великобританией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.



Во встрече также участвовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров, а с британской стороны - глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.