Президент Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг, 28 сентября, с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с официальным визитом в Киеве, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский выразил благодарность Великобритании за значительную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины в период войны.
Зеленский выразил благодарность Великобритании за значительную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины в период войны.
Президент также отметил важность сотрудничества с Великобританией в сфере обороны, что позволяет украинской армии расширить свои возможности, включая оборонительное вооружение.
В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления украинской системы ПВО, особенно в свете предстоящего зимнего периода.
Также было отмечено принятие на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины, а также начало переговоров с Великобританией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Во встрече также участвовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров, а с британской стороны - глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления украинской системы ПВО, особенно в свете предстоящего зимнего периода.
Также было отмечено принятие на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины, а также начало переговоров с Великобританией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Во встрече также участвовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров, а с британской стороны - глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
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