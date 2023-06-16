Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для важных переговоров

Президент Владимир Зеленский отправился в Саудовскую Аравию в рамках визита. Свою поездку он объявил в пятницу, 19 мая, через мессенджер Telegram.
Он подчеркнул, что главные приоритеты Украины включают возвращение политических заключенных и временно оккупированных территорий, а также освобождение пленных и незаконно депортированных граждан.
Кроме того, он намерен представить Формулу мира, привлекая максимальное количество государств, и обеспечить энергетическую безопасность в предстоящую зиму.
Кроме того, он намерен представить Формулу мира, привлекая максимальное количество государств, и обеспечить энергетическую безопасность в предстоящую зиму.
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