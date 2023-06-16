Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для важных переговоров

16:30 19 мая Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский отправился в Саудовскую Аравию в рамках визита. Свою поездку он объявил в пятницу, 19 мая, через мессенджер Telegram.
 
"Я только что прибыл в Саудовскую Аравию. Очень скоро я выступлю на саммите Лиги арабских государств и проведу конструктивные переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом", - прокомментировал Зеленский.
 
Он подчеркнул, что главные приоритеты Украины включают возвращение политических заключенных и временно оккупированных территорий, а также освобождение пленных и незаконно депортированных граждан.

Кроме того, он намерен представить Формулу мира, привлекая максимальное количество государств, и обеспечить энергетическую безопасность в предстоящую зиму.
 
"Мы также придаем большое значение защите мусульманского сообщества в Украине. Вместе с нами находится Мустафа Джемилев, выдающийся лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и наибольшую долю репрессий в оккупированном Крыму испытывают мусульмане", - подвел итог Зеленский.