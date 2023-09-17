Президент Зеленский поздравил спасателей с их профессиональным праздником

11:28 17 сентября Киев, Украина

Сегодня, 17 сентября, все работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают свой профессиональный праздник. С поздравлением по этому поводу к спасателям обратился президент Украины Владимир Зеленский.

"За ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – уже тысячи спасенных после российских обстрелов человеческих жизней, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов", – отметил президент.

Он поблагодарил всех спасателей за их самоотверженность.

"Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец - образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский поздравил спецназовцев СБУ с профессиональным праздником, а также работников национальной полиции Украины, которой исполнилось семь лет.