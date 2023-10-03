Президент Зеленский посетил украинских военных на Купянско-Лиманском направлении

"3 октября посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений - Купянско-лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы - мощь! Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.