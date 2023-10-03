Президент Зеленский посетил украинских военных на Купянско-Лиманском направлении
16:44 03 октября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский
совершил визит
к украинским военным, воюющих на Купянско-лиманском направлении.
Об этом он сообщил через свою страницу в Facebook.
"3 октября посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений - Купянско-лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы - мощь! Спасибо за службу!", - говорится в сообщении.
Президент сообщил, что обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности.
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