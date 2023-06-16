Президент Зеленский посетил Херсонскую область после взрыва Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 8 июня совершил рабочую поездку в Херсонскую область, где российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и вызвали затопление десятков населенных пунктов.
Зеленский поделился информацией об этом в своем аккаунте в Telegram.
В ходе координационного совещания по ликвидации последствий взрыва плотины Каховской ГЭС были обсуждены важные вопросы: текущая оперативная обстановка в области, организация эвакуации населения из потенциальных зон затопления, меры по ликвидации чрезвычайной ситуации после взрыва плотины, а также обеспечение жизнеобеспечения пострадавших территорий.
Президент также отметил необходимость восстановления экосистемы региона и обсуждения оперативной военной обстановки в зоне техногенной катастрофы.
Зеленский подчеркнул важность оценки убытков и выделения средств для компенсаций пострадавшим жителям, а также необходимость разработки программы для компенсации убытков или переселения предприятий в пределах Херсонской области.
Зеленский поделился информацией об этом в своем аккаунте в Telegram.
В ходе координационного совещания по ликвидации последствий взрыва плотины Каховской ГЭС были обсуждены важные вопросы: текущая оперативная обстановка в области, организация эвакуации населения из потенциальных зон затопления, меры по ликвидации чрезвычайной ситуации после взрыва плотины, а также обеспечение жизнеобеспечения пострадавших территорий.
Президент также отметил необходимость восстановления экосистемы региона и обсуждения оперативной военной обстановки в зоне техногенной катастрофы.
Зеленский подчеркнул важность оценки убытков и выделения средств для компенсаций пострадавшим жителям, а также необходимость разработки программы для компенсации убытков или переселения предприятий в пределах Херсонской области.
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