Президент Зеленский подписан закон о «зеленой энергетике»

16:25 31 Июль Киев, Украина

Согласно новым положениям законов, регулирующих «зеленую энергетику» в стране, Украина, по мнению некоторых экспертов, сможет экономить несколько миллиардов гривен ежегодно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook в пятницу, 31 июля.

Речь идет о законе №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". Сегодня президент Зеленский поставил под ним свою подпись.

Шмыгаль отметил, что благодаря документу тариф для солнечных электростанций упадет на 15%, а для ветровых — на 7,5%.

По его словам, на практике государство будет ежегодно экономить до 7 млрд грн. Премьер уверен, что закон сможет сбалансировать рынок электроэнергии, защитить инвесторов и избежать роста цен на электричество для населения.