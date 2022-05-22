Президент встретился с призерами Олимпиады-2020

20:16 17 августа Киев, Украина

В Офисе Президента прошла встреча главы государства Владимира Зеленского с украинскими спортсменами, участвовавшими в летних Олимпийских играх в Токио и их тренерами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии. Вы все – молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", - сказал Зеленский

Он рассказал, что сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры.

"Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", - пообещал Зеленский.

Национальная программа развития спортивной инфраструктуры будет представлена президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху во время его визита в нашу страну в сентябре.



Владимир Зеленский также считает возможным проведение в будущем Игр в Украине.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – сказал президент.

Он также вручил олимпийцам-медалистам и их тренерам государственные награды.