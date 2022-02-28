Президент вручит родственникам погибших в авиакатастрофе медали

12:54 06 Октябрь Киев, Украина

Сегодня утром состоялась церемония прощания с курсантами погибшими в авиакатастрофе Ан-26. На прощании присутствовал президент Украины.



Все погибшие в катастрофе пилоты и курсанты награждены посмертно медалью За воинскую службу Украине. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщил его офис во вторник, 6 октября.



Погибшие награждены "за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга".





