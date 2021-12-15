Президент вручил государственные награды выдающимся украинцам

17:16 07 Июль Киев, Украина

По случаю Дня Конституции, президент Украины Владимир Зеленский, вручил государственные награды выдающимся украинцам. 

Об этом говорится на официальном сайте президента в понедельник, 7 июля.

По словам президента, государственные награды, которые он вручил демонстрируют неравнодушие Украины к талантливым гражданам.
"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - говорится на Зеленсеого сайте.
Украинцев награждали за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.
 
Зеленский отметил, что все сферы - начиная медициной, заканчивая шоу-бизнесом, - одинаково важны для украинского государства.
фото: Ирина Билык на награждении выдающихся украинцев
Среди награжденных президентом: художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский, режиссер и сценарист Нариман Алиев, композитор и продюсер Алексей Потапенко, певица Ирина Билык и другие.

фото: певец Арсен Мирзоян