Президент вручил государственные награды выдающимся украинцам

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - говорится на Зеленсеого сайте.