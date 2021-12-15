Президент вручил государственные награды выдающимся украинцам

По случаю Дня Конституции, президент Украины Владимир Зеленский, вручил государственные награды выдающимся украинцам.
Об этом говорится на официальном сайте президента в понедельник, 7 июля.
По словам президента, государственные награды, которые он вручил демонстрируют неравнодушие Украины к талантливым гражданам.
Об этом говорится на официальном сайте президента в понедельник, 7 июля.
По словам президента, государственные награды, которые он вручил демонстрируют неравнодушие Украины к талантливым гражданам.
Украинцев награждали за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.
Зеленский отметил, что все сферы - начиная медициной, заканчивая шоу-бизнесом, - одинаково важны для украинского государства.
Среди награжденных президентом: художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский, режиссер и сценарист Нариман Алиев, композитор и продюсер Алексей Потапенко, певица Ирина Билык и другие.
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